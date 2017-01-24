24 января 2017, 13:42
Миронов назвал причину ухода Мизулиной из «Справедливой России»
Выход сенатора Елены Мизулиной из партии «Справедливая Россия» может быть связан с тем, что она была делегирована в Совет Федерации губернатором от «Единой России», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.
Вместе с тем Миронов назвал решение сенатора о выходе из партии «абсолютно нормальным и рядовым». «Мизулина — суперпрофессионал. Я с пониманием отношусь к ее решению», — сказал политик. Он еще раз напомнил, что сенатор, «представляя губернатора, вольно или невольно вступает в конфликт».
23 декабря Елена Мизулина сообщила в своем твиттере о решении покинуть партию «Справедливая Россия», в которой она состояла с 2007 года. Причины своего решения сенатор не озвучила.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое