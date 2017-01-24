СМИ узнали о нежелании НАТО принимать в альянс Украину‍

Члены НАТО не видят оснований принимать в альянс Украину, поэтому в ближайшие годы страна не сможет войти в НАТО, пишут «Известия» со ссылкой на военный источник в Брюсселе, хорошо знакомый с ситуацией.

По утверждению собеседника газеты, в НАТО отказались от дальнейшего продвижения идеи принятия Украины ввиду отсутствия консенсуса.

В пресс-службе НАТО заявили «Известиям», что в настоящее время главным приоритетом для Украины является модернизация и реформы, в чем Североатлантический альянс ее поддерживает, однако о полноформатном вступлении Украины в НАТО речь не идет.

«Украина заявку на членство не подавала. Если Украина решит это сделать, мы оценим ее готовность присоединиться к альянсу так же, как и готовность любого другого кандидата. Сейчас приоритет для Украины — это проведение реформ и модернизация. И НАТО ей в этом процессе помогает. Решение о членстве в альянсе — личное дело страны-заявителя и всех 28 членов НАТО», – отметили в пресс-службе НАТО.

В планы НАТО не входят намерения расширить состав за счет Украины, кроме того, в альянсе нет понимания, как именно Украина могла бы усилить безопасность других членов структуры, пояснил источник «Известий».