Bloomberg нашел в России нового миллиардера

В России появился еще один долларовый миллиардер – глава рыбодобывающего «Норебо холдинг» Виталий Орлов, утверждает Bloomberg. В настоящее время состояние Орлова Bloomberg оценивает в 1 млрд долларов.

По данным агентства, «Норебо холдинг», головная компания холдинга «Карат», производит 11% всей рыбной продукции в России. Благодаря ответным мерам российских властей на западные санкции спрос на продукцию компании Орлова на внутреннем рынке существенно возрос при том, что сами санкции ЕС и США не затронули пищевую промышленность – соответственно, не ущемили экспорт, на который идет 60% продукции «Норебо холдинг».

Кроме того, Bloomberg указывает, что операционные расходы «Норебо холдинг» осуществляет в рублях, а прибыль от экспорта получает в иностранной валюте.