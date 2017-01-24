«Рай» Кончаловского выбыл из борьбы за «Оскар»

Фильм «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского не сможет побороться за получение самой престижной награды в мире кино. Лента Кончаловского не вошла в число номинантов на премию «Оскар», свидетельствуют данные на официальном сайте премии.

На получение «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм» номинированы пять лент: «Моя земля» (Дания), «Вторая жизнь Уве» (Швеция), «Продавец» (Иран), «Танна» (Австралия), «Тони Эрдманн» (Германия).

Церемония объявления победителей и вручения наград пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе.