Кремль попросил проявить аккуратность при лоббировании отечественного кино

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерении Министерства культуры добиваться существенного повышения порога вхождения голливудского кино на российский рынок, сообщает «Интерфакс».

Ранее управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев заявил, что с этой целью госпошлина при оформлении прокатного удостоверения может быть увеличена с 3,5 тысячи рублей до 5 млн рублей.

Песков заявил, что данный вопрос требует тщательной проработки, поскольку «наряду с необходимостью всяческого промоутирования нашего отечественного кино мы должны все-таки ставить во главу угла интересы зрителей-россиян».

Представитель Кремля отметил, что повышение госпошлины – лишь одно из мнений в Минкульте: «Я не сомневаюсь, что существуют и иные точки зрения».