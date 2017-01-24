Песков прокомментировал предложение заставить чиновников отдыхать в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу рекомендовать российским чиновникам проводить отпуск исключительно на родине, сообщает РИА Новости.

Данная инициатива была озвучена после того, как губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел новогодние каникулы в Дубае, хотя ранее публично обещал встретить праздник во Владивостоке с семьей.

Песков отметил, что рекомендовать чиновникам отдыхать в России можно, причем в стране улучшаются условия для этого: «Расширяется база для отдыха, расширяется собственная туристическая инфраструктура, растет с одной стороны уровень сервиса, с другой стороны местами уже начали снижаться цены, что весьма позитивно».

Однако возможность вместо рекомендации заставлять чиновников отдыхать только на родине у Пескова вызвала сомнения: «Другое дело — это введение каких-то, собственно, мер не рекомендательного характера, а принудительного характера — насколько это корректно — вот таким образом ограничивать права и свободы госчиновников. Это вопрос для обсуждения. Какой-либо позиции в Кремле по этому поводу нет».