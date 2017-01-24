Медведев поручил проработать вариант однократного повышения тарифа «Платона»

Правительство РФ поручило проработать вариант однократного повышения тарифа системы взимания платы с грузовиков «Платон». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта России Максима Соколова.

«На прошлой неделе прошло совещание у председателя правительства, где обсуждался в том числе и этот вопрос. Были высказаны различные предложения, дано поручение о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа. Мы эти предложения проработаем, направим в согласованном с другими заинтересованными ведомствами варианте в правительство. Ну и будем ожидать принятия этого решения», — сказал министр.

Максим Соколов отметил, что выхода «на параметры той модели "Платона" ждут и регионы, и рынок транспортных перевозок в целом».

Ранее введение платного проезда для большегрузных автомобилей привело к массовым протестам дальнобойщиков по всей России. Водителям удалось добиться от правительства введения льготного коэффициента при тарификации. Однако в ноябре 2016 года Минтранс заявил о планах в скором времени отменить льготный тариф. Кроме того, осенью 2016 года стало известно, что Минтранс рассматривает возможность расширения системы «Платон» на небольшие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн.