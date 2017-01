Майкл Помпео официально возглавил ЦРУ

Новый вице-президент США Майк Пенс привел к присяге нового назначенного директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Помпео. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Майкл Помпео был утвержден в этой должности американским Сенатом. В Конгрессе США Помпео представлял Канзас. Его кандидатура на пост главы ЦРУ была предложена президентом Дональдом Трампом.

Tonight I had the privilege to administer the Oath of Office to Mike Pompeo as the new Director of the Central Intelligence Agency. pic.twitter.com/UEIzTwjYpY