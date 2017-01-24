Порошенко ответил на предложение Трампа снять санкции с России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложение президента США Дональда Трампа о возможной отмене санкций против России в связи с ее борьбой против терроризма на Ближнем Востоке является нецелесообразным, передает Reuters.

По его мнению, санкции против России остаются эффективным инструментом для изменения ситуации в конфликте на востоке страны. «Мы не видим никакой связи между возможным прогрессом на Ближнем Востоке и ситуацией на Украине», — заявил Порошенко.

Кроме того, по словам украинского президента, санкции остаются единственным эффективным методом для того, чтобы «мотивировать Россию и президента Путина оставаться за столом переговоров».

Ранее новый президент США Дональд Трамп сообщил о возможности снятия санкций с России в том случае, если Москва окажет поддержку американским войскам в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке или пойдет на уступки в вопросе ограничения ядерных вооружений.

В свою очередь, глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин не станет поддерживать отмену санкций в отношении Москвы. Она подчеркнула, что добиться снятия санкций от Германии Россия сможет только при условии полного выполнения минских договоренностей по Украине.