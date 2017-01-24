В Нидерландах появится «тафономическое кладбище»

Академический медицинский центр Амстердама (AMC) получил разрешение на организацию первого в Европе «тафономического кладбища» – места, где ученые смогут изучать разложение человеческих тел в естественных условиях. Такие исследования могут помочь специалистам по судебной медицине в определении даты смерти.

Кладбище откроется уже в этом году. Оно займет 500 квадратных метров на пустыре в окрестностях Амстердама. Тела, которые были завещаны для научных исследований, будут погребаться там на глубине до метра, а приборы будут проводить химический анализ, не нарушая целостности захоронения. Исследованиями займутся специалисты из AMC, Нидерландского института криминалистики, полиции, а также из университетов страны.

Как говорит анатом из AMC Рулоф-Ян Остра (Roelof-Jan Oostra), в США существует целых шесть подобных исследовательских центров, площадью значительно превосходящих амстердамскую площадку. Там их называют «фермы тел» (body farms). Но Остра считает такой термин неподходящим, так как он недостаточно уважителен по отношению к умершим. Поэтому нидерландские ученые остановились на названии «тафономическое кладбище». В прошлом году аналогичный центр открыт при Сиднейском технологическом университете. Также обсуждается создание подобного объекта в Великобритании. Директор Центра судебной антропологии Университете штата Теннесси Доуни Стедман (Dawnie Steadman) считает, что создание подобных исследовательских учреждений в разных странах необходимо, так как различия в климате и экологических условиях оказывают существенное влияние на процессы, происходящие с трупом.

В отличие от «ферм тел» в США, в Нидерландах не будут исследовать трупы, оставленные на открытом воздухе. «В Нидерландах есть не так много мест, где можно просто оставить тело, так что большинство убийц хоронят своих жертв», – говорит Рулоф-Ян Остра. К тому же работа с непогребенными телами в густонаселенном районе потребовала бы дополнительных мер по обеспечению безопасности и охране кладбища от нежелательных зрителей, например, тех, кто попытается сфотографировать тела при помощи беспилотных аппаратов.