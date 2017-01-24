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24 января 2017, 10:48
Китай млекопитающие палеонтология эволюция

В Китае найдена гигантская древняя выдра

Реконструкция Siamogale melilutra
Реконструкция Siamogale melilutra
Илл.: Mauricio Anton

Группа палеонтологов описала новый вид гигантской выдры, обитавшей на территории современного Китая в позднем миоцене, около 6,2 миллионов лет назад.

Ученым удалось обнаружить окаменевшие фрагменты скелетов трех таких животных в провинции Юннань на юге страны. В результате в руки палеонтологов попали почти полный череп, нижняя челюсть и отдельные части скелетов. Хотя один из черепов сохранился почти весь, он был сильно поврежден в процессе окаменения, и его фрагменты были столь невелики, что собрать его вручную оказалось очень сложной задачей. Исследователи применили компьютерную томографию для сканирования окаменелостей, а затем смогли сложить кости из обломков в виртуальной среде. В итоге изображение черепа было собрано из примерно двухсот отдельных фрагментов.

Открытое ими животное принадлежит к малоизвестному роду Siamogale, близкому выдрам. Это род выделился не менее 18 млн. лет назад и ранее был известен по единственному ископаемому виду Siamogale thailandica. Древний вид получил название Siamogale melilutra, так как внешне он напоминал как выдру (lutra), так и барсука (meles).

Представители этого вида весили при жизни около 50 килограммов. Для сравнения, вес современной обыкновенной выдры (Lutra lutra) достигает только 10 килограммов, а гигантская выдра (Pteronura brasiliensis), живущая в Бразилии, весит чуть более двадцати килограммов. Фактически Siamogale melilutra была выдрой размером с волка.

У них были большие мощные челюсти с увеличенными коренными зубами, на которых имелись конические бугры. Они были приспособлены для разгрызания раковин пресноводных двустворчатых моллюсков, которые во множестве были найдены палеонтологами в тех же слоях. Интересно, что, согласно выводам ученых, такая форма коренных зубов как минимум трижды возникала независимо у разных групп выдр.

Описание нового вида опубликовано в журнале Journal of Systematic Paleontology.

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