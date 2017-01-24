Генпрокуратура РФ признала необходимость изменить законодательство о митингах

Генпрокуратура России признала необоснованной криминализацию неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов без наступления последствий и указания на них в уголовном законе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства на запрос Конституционного суда РФ на жалобу Ильдара Дадина – первого и на данный момент единственного в России осужденного к реальному сроку лишения свободы за нарушение законодательства о митингах.

24 января КС проведет публичные слушания по жалобе Дадина. В рамках подготовки к слушаниям запрос КС был направлен в Генпрокуратуру, а также экспертам Дальневосточного университета (завкафедрой уголовного права Александра Коробеева, доцентов Александра Мальцева и Алексея Ширшова).

Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский в ответе на запрос подчеркнул: «Неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений». Он также отметил, что примечание к ст. 212.1 не вполне соответствует требованиям определенности правового регулирования: «Нельзя также признать вполне корректным текст примечания в части, устанавливающей количество случаев привлечения к административной ответственности ("более двух раз"), как условия наступления уголовной».

Для устранения некорректности норм нужно изменить уголовное и, возможно, административное законодательство, указывает Малиновский.

Эксперты ДВФУ, в свою очередь, отмечают нарушение принципа non bis in idem (никто не должен дважды нести наказание за одно преступление), закрепленного Конституцией РФ: «Один и тот же факт правонарушения не может ни одномоментно, ни с каким-либо временным разрывом влечь одновременно ответственность и административную, и уголовную». Как сама уголовная ответственность за нарушения закона о митингах, так и отнесение этого нарушения к преступлениям средней тяжести «не является обоснованным, поскольку явно несоразмерно характеру и степени общественной опасности допущенного нарушения закона», отмечают юристы.

Один из представителей Ильдара Дадина Сергей Голубок сообщил «Коммерсанту», на заседании КС будет представлено ходатайство о личном участии Ильдара Дадина в слушаниях – посредством доставки заключенного в КС, выездного заседания КС или использования видео-конференц-связи. Секретариат КС ранее направил Дадину официальное приглашение, но сообщил адвокатам, что, по мнению КС, его личное участие необязательно.