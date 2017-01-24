Сирийская оппозиция отказалась подписать коммюнике по переговорам в Астане

Член делегации сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди заявил, что оппозиция не подпишет коммюнике по итогам переговоров в Астане, сообщает ТАСС.

Напомним, 23-24 января в столице Казахстана проходят переговоры по мирному урегулированию сирийского конфликта. В них участвуют представители правительства Сирии, вооруженной сирийской позиции, России, Турции, Ирана и ООН.

Как уточнил аль-Ариди, оппозиция принимает участие в проработке деталей соглашения о перемирии: «Мы относимся к перемирию очень серьезно. Мы уделяем очень много внимания мельчайшим деталям». Однако по итогам переговоров в Астане оппозиция не станет подписывать какие-либо документы: «Страны-гаранты — Россия, Турция и, возможно, Иран — просто распространят документ».

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что документ может быть готов уже сегодня, 24 января: «Я надеюсь, что у нас сегодня будет результат переговоров», сообщает РИА Новости.