Санкции против ФСБ затруднят импорт электроники в Россию

Санкции, введенные президентом США Бараком Обамой 29 декабря 2016 года против Федеральной службы безопасности России, могут усложнить поставки электроники в Россию, отмечает РБК.

Поскольку и мобильные телефоны, и планшеты, и даже беспроводные мыши обладают функцией шифрования, при их ввозе в Россию требуется обязательное согласование с ФСБ. Однако американским поставщикам теперь запрещено любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой.

Специалисты указывают на существенные затруднения, которые грозят американскому импорту электроники в этой связи. Юристы Baker McKenzie отмечают, что после введения санкций технологическим компаниям США теперь может понадобиться обращаться за разрешением к OFAC (Office of Foreign Assets Control, служба Минфина США по санкционным вопросам), чтобы подавать соответствующие документы в ФСБ: «Поскольку ФСБ выполняет определенные административные функции, такие как рассмотрение и одобрение коммерческих шифровальных продуктов для импорта и распространения в России, эффект для определенных американских компаний и лиц, ведущих бизнес в России, может быть существенным».

Представитель крупного зарубежного производителя телефонов, пожелавший сохранить анонимность, рассказал РБК, что в главном офисе компании сейчас анализируют ситуацию. Он пояснил, что без получения нотификации ФСБ новая модель смартфона или другого устройства, содержащего модуль шифрования, не может поставляться на российский рынок.

Представители Google, HP, Symantec, Oracle и Medtronic отказались комментировать потенциальные риски для себя в связи с включением ФСБ в санкционный список. Представители Apple, Intel, General Electric и GoPro не ответили на вопросы РБК. Представитель Dell заявил, что «все процессы нотификации происходят в штатном режиме и о каких-либо возможных сложностях ему неизвестно».