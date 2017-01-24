Жену бизнесмена расстреляли на МКАД

В Москве на востоке МКАД неизвестный из травматического оружия выстрелил в водителя двигавшегося автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел в районе 105-го км МКАД, женщина, которая сидела за рулем автомобиля, получила касательное ранение в область губы. Сам стрелявший скрылся, его в настоящее время разыскивают.

Телеканал Life уточняет, что пострадавшей в результате инцидента стала супруга бизнесмена Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса, Светлана Лернер. В комментарии порталу она подтвердила факт покушения на нее. По ее словам, она неоднократно писала заявления в полицию о том, что ей угрожают.

Факт ранения супруги бизнесмена Лернера подтвердил источник агентства ТАСС в медицинских кругах Москвы. По информации собеседника, Светлана Лернер направлена в ГКБ номер 36. На месте происшествия работает полиция, которая устанавливает обстоятельства случившегося.