Российский облачный сервис купил индонезийский оператор

Индонезийский оператор мобильной связи Indosat Ooredoo предлагает своим клиентам кроссплатформенный персональный облачный сервис Incloud на платформе Cloudike – готовом решении от компании «АСД Технолоджиз», резидента IT-кластера Фонда «Сколково». Это первый запуск Cloudike в Юго-Восточной Азии, который охватит более чем 81,6 миллионов клиентов индонезийского оператора.

Cloudike – это облачное хранилище данных для операторов мобильной связи и OEM-производителей под их собственным брендом. Incloud полностью брендирован под маркой Indosat Ooredoo и доступен на Android, IOS, PC, Mac OS X и Web.

По словам Максима Азарова, президента Cloudike, все больше и больше операторов мобильной связи выбирают облачные хранилища, чтобы быть более мобильными во взаимодействии со своими клиентами.

«С миллионами скачанных файлов на ежедневной основе, облако остается одним из наиболее эффективных инструментов для операторов мобильной связи, который помогает повысить пользовательскую активность, снизить отток клиентов и найти новые возможности для бизнеса. Поэтому, запуск Incloud очень важное для нас событие», – комментирует выход на индонезийский рынок президент Cloudike.

Используя мобильный облачный сервис lncloud, клиенты Indosat Oordeoo смогут не только беспрепятственно и легко загружать, скачивать и обмениваться файлами на персональном облачном онлайн хранилище, но и воспользуются расширенными функциями, например, бэкапом мультимедиа из сообщений.

Самуил Прадипта, менеджер глобального партнерства Indosat Ooredoo, объяснил выбор платформы Cloudike ее большой гибкостью, простотой и способностью быстро выйти на рынок.«Мне очень понравилось работать с отзывчивой командой российских инженеров. Я считаю, что наше дальнейшее сотрудничество может продолжаться и на рынках других стран», – отметил Самуил Прадипта.

Cloudike уже знаком потребителям в Турции, России и Корее, его клиентами стали Vodafone, Indosat Ooredoo, KT, Мегафон, Vestel. Теперь платформа появилась и в Индонезии, одним из наиболее быстро развивающихся рынков мобильной связи.

Ольга Стрелова, руководитель направления «Облачные сервисы» IT-кластера Фонда «Сколково», обращает внимание на востребованность разработки резидента: «В прошлом году платформа Cloudike покорила крупнейшего оператора связи Турции – местное подразделение Vodafone, а в этом году заявила о первом запуске в Юго-Восточной Азии. Коммерциализация платформ российской разработки за рубежом является одним из приоритетов для Фонда «Сколково», и мы рады поддерживать команды с большим потенциалом экспансии на международные рынки».