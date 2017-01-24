Scopus и ScienceDirect открыты для участников экосистемы «Сколково»

Доступ к базе данных Scopus и электронной библиотеке ScienceDirect – ведущим информационным ресурсам издательства Elsevier – предоставляет Фонд «Сколково» всем участникам своей экосистемы.

Теперь ученые, эксперты, инноваторы, студенты и гости Фонда, стартапы и исследователи смогут воспользоваться этими научными базами данных и агрегаторами аналитической информации и получать сведения о самых последних достижениях науки и техники. Достаточно находясь на территории ИЦ «Сколково» войти в систему с корпоративного IP адреса.

Такой подход к представлению актуальной научной информации практикуют ведущие университеты мира, высокотехнологичные компании, заинтересованные в высококомпетентных сотрудниках. Scopus, библиографическую и реферативную базу данных, условно можно назвать Google в мире науки: этот инструмент поиска высокоцитируемых научных данных является наиболее эффективным, при этом аналога механизму подобного уровня в мире не существует.

Круглосуточный доступ участников экосистемы «Сколково» к новейшей научной информации позволит им всегда быть в курсе актуальных мировых разработок в своей отрасли, стратегически планировать научно-технологическую деятельность своих компаний, развивать прорывные проекты и принимать фактически обоснованные решения, которые позволят им быть на шаг впереди своих коллег во всем мире.

Решения издательства Elsevier, Scopus и ScienceDirect реализуют системный подход к вопросу глобальной информатизации Фонда, считает Кирилл Булатов, Вице-президент по грантам и экспертизе Фонда «Сколково». «Доступ к базам Elsevier будет полезен для всех участников экосистемы Сколково: участникам проекта поможет проверить идеи на ранней стадии разработки и исключить типичные ошибки (не «изобретая велосипед», не тратя на это ни времени, ни средств), экспертам Фонда даст еще один инструмент для более качественной оценки проектов, а сотрудникам Фонда поможет отслеживать инноваторов во всем мире по интересующей предметной области (потенциальные участники проекта). Экспертиза инновационных проектов, проводимая Фондом «Сколково», считается одной из наиболее качественных на российском рынке, но мы намерены и далее повышать ее уровень и надеемся, что сотрудничество с компанией Elsevier нам в этом поможет», – подчеркивает Кирилл Булатов.

Инновации начинаются с чтения, заявляет Президент корпоративного сектора компании Elsevier в России и странах СНГ. По его мнению, читая и накапливая критическую массу знаний по заданному вопросу, у исследователя появляются идеи относительно лучшего применения мировых разработок в своем проекте, коммерциализации их с максимальной выгодой. «Высокотехнологичные стартапы «Сколково» получили доступ к мировым банкам инноваций, благодаря которым они смогут проверить и усовершенствовать свой проект», – убежден Сергей Ревякин.

Платформы Elsevier дополнят информационную экосистему «Сколково». Доступ к Science Direct Corporate Edition www.sciencedirect.com и Scopus Corporate Edition www.scopus.com администрирует Грантовая и экспертная служба Фонда.