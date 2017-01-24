Скорой помощи в Москве предложили использовать радио для оповещения водителей

Скорая помощь может получить право использовать радиоэфир, чтобы передавать экстренные сообщения. Об этом пишет 24 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергея Мартышкова.

В настоящее время такую инициативу обсуждают московские власти и Минкомсвязи РФ. Как пояснил собеседник издания, машины скорой смогут перехватывать сигнал Radio Data System (RDS) в приемниках автомобилей, чтобы передать просьбу уступить дорогу.

Между тем, по словам Сергея Мартышкова, для применения такого типа сигнала нужно будет решить вопрос с компенсацией радиовещателям за включения в эфир. Кроме того, организаторам связи надо сделать так, чтобы сообщения передавались локально, а не на всю Москву.

В свою очередь, представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая заявила «Коммерсанту», что вопрос об использовании скорой помощью радиоэфира находится на начальной стадии обсуждения.

Издание также отмечает, что функция передачи сигнала RDS отключена на многих приемниках.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ задумался о праве для скорой помощи таранить машины, создающие помеху для проезда.