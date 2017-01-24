Россия написала проект конституции Сирии

Российская делегация на переговорах по мирному урегулированию сирийского конфликта в Астане передала представителям вооруженной сирийской оппозиции проект конституции Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу делегации РФ, спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.

Лаврентьев отметил: «Проект конституции в настоящее время на руках у вооруженной оппозиции, и мы ожидаем их реакции, которая для нас очень важна и интересна с точки зрения оказания дальнейшей помощи».

По мнению главы российской делегации, это должно «ускорить процесс принятия конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс», особенно если «сирийская вооруженная оппозиция в дальнейшем будет более активна».

Напомним, делегация сирийской оппозиции отказалась подписать итоговое заявление по завершении переговоров в Астане и заявила, что не признает его.