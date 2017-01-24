24 января 2017, 12:37
США попросили Великобританию не раскрывать данные о неудачном запуске ракеты Trident
Администрация бывшего президента США Барака Обамы попросила власти Великобритании держать в секрете информацию о неудачном запуске боевой баллистической ракеты Trident II D5 в июне 2016 года, пишет газета The Times со ссылкой на свой источник.
Как отмечается, американские чиновники обратились с такой просьбой к правительству бывшего премьера Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона. Причиной засекречивания источник назвал опасения американских властей, что аналогичные проблемы могут быть и у других ракет.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась комментировать ситуацию с сокрытием факта неудачного испытания баллистической ракеты Trident II D5 у берегов США.
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