США попросили Великобританию не раскрывать данные о неудачном запуске ракеты Trident

Администрация бывшего президента США Барака Обамы попросила власти Великобритании держать в секрете информацию о неудачном запуске боевой баллистической ракеты Trident II D5 в июне 2016 года, пишет газета The Times со ссылкой на свой источник.

Как отмечается, американские чиновники обратились с такой просьбой к правительству бывшего премьера Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона. Причиной засекречивания источник назвал опасения американских властей, что аналогичные проблемы могут быть и у других ракет.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась комментировать ситуацию с сокрытием факта неудачного испытания баллистической ракеты Trident II D5 у берегов США.