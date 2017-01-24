Российский олимпийский чемпион решил выступать под нейтральным флагом

Российский легкоатлет, олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов обратился в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой разрешить ему выступать под нейтральным флагом, сообщает ТАСС.

Как рассказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, Ухов не первый российский легкоатлет, подавший такую заявку: «Уже 11 спортсменов подали заявки в IAAF на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов, вчера заявку подал Иван Ухов».

Помимо Ухова такие заявки подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Илья Мудров, Ольга Муллина, Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина. Кроме того, выступать под нейтральным флагом изъявил желание чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Напомним, после того, как IAAF лишила членства ВФЛА на фоне допинг-скандала, представляющие Россию легкоатлеты потеряли право выступать на международных соревнованиях. Допускается удовлетворение индивидуальных заявок, если спортсмены-заявители удовлетворяют критериям IAAF, но даже тогда они могут выступить только под нейтральным флагом.

Из-за этого практически вся российская сборная по легкой атлетике была вынуждена пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Исключение было сделано лишь для Дарьи Клишиной, которая успела получить разрешение Спортивного суда в Лозанне.