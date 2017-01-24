США поставили условие сотрудничества с Россией в борьбе с ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США намерены исходить из собственных интересов при борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о согласованных российско-американских авиаударах в Сирии, о которых 23 января заявило Минобороны России, Спайсер напомнил, что Белый дом «ясно дал понять» желание сотрудничать с любой страной, заинтересованной в уничтожении боевиков ИГ: «Ситуация продолжает развиваться».

Кроме того, в ходе своего первого брифинга в качестве официального представителя Белого дома Спайсер заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать в борьбе против ИГ с кем угодно, однако ушел от вопроса, распространяется ли это на правительство Башара Асада: «Мы будем подходить к этому по-умному. Отчасти дело в том, чтобы это было в американских интересах – что они делают и кто они такие. Так что мы не станем под личиной разгрома ИГ объединяться с людьми, для которых это не настоящее обличие».

Спайсер предложил не «заводить это дело слишком далеко».