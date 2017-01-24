Мемория. Дмитрий Ушаков

24 (12) января 1873 года родился филолог Дмитрий Ушаков, создатель знаменитого толкового словаря русского языка.

Личное дело

Дмитрий Николаевич Ушаков (1873–1942) родился в Москве, в доме на пересечении Воздвиженки и Крестовоздвиженского переулка. Отец умер, когда мальчику было два года, и он рос в доме деда со стороны матери – протопресвитера Успенского собора Московского Кремля Дмитрия Новского. Начальное образование он получил дома, а в 1882 году он поступил в Первую московскую шестиклассную прогимназию, в 1889 году – в седьмой класс Пятой московской гимназии, находившейся на углу Поварской и Большой Молчановки. Окончив гимназию в 1891 году, стал студентом историко-филологического факультета Московского университета. Учителем Ушакова в университете стал профессор Ф. Ф. Фортунатов, под руководством которого Ушаков написал кандидатское сочинение «Склонения у Гомера». После окончания университета Дмитрий Ушаков с 1896 по 1913 год работал учителем в школе. В 1900 – 1901 годах сдал магистерские экзамены и прочел две пробные лекции: «Главные направления в изучении русского народного эпоса» и «Московский говор как основа русского литературного языка». С 1907 года начал преподавать в Московском университете на кафедре русского языка, где работал до 1935 года, пройдя должности приват-доцента, старшего ассистента, штатного доцента и профессора. С 1939 года до конца жизни Дмитрий Ушаков заведовал славянским сектором Института языка и письменности АН СССР. Помимо университета Дмитрий Ушаков как до революции, так и после преподавал во многих других учебных заведениях: на Высших женских педагогических курсах (1907—1918), на Высших женских курсах (1909—1919), на Высших женских курсах В. А. Полторацкой (1910—1919), в Высшей военно-педагогической школе (1919—1922), в Литературном институте им. Брюсова (1924—1925), в Государственном институте слова (1920—1925), в Редакционно-издательском институте ОГИЗа (1932—1933). Он написал один из первых отечественных учебников по введению в языкознание «Краткое введение в науку о языке», выдержавший девять изданий. С 1920 по 1929 году Дмитрий Ушаков был действительным членом Научно-исследовательского института языка и литературы РАНИОН, а с 1923 по 1927 год – председателем его лингвистической секции. 15 января 1936 года Дмитрий Ушаков утвержден в ученой степени доктора лингвистических наук ВАК Наркомпроса, а в 1939 году избран членом-корреспондентом АН СССР. В октябре 1941 году был эвакуирован из Москвы в Узбекистан. Умер Дмитрий Николаевич Ушаков 17 апреля 1942 года в Ташкенте.

Чем знаменит

Дмитрий Ушаков прославился в качестве составителя четырехтомного «Толкового словаря русского языка», первое издание которого вышло в свет в 1935—1940 годах. Это был первый советский нормативный словарь, с достаточной полнотой отразивший лексику литературного языка. Словарь отличался хорошо проработанными описаниями значений слов, а также системой помет, указывающих на особенности их употребления. Слова в этом словаре были снабжены краткими этимологическими справками. Авторский коллектив, возглавляемый Дмитрием Ушаковым, включал таких видных ученых, как В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский. Словарь содержал более 90 000 словарных статей.

О чем надо знать

Дмитрий Ушаков

Помимо русской лексикографии следует отметить вклад Д. Н. Ушакова в двух областях : орфографии и диалектологии. Он принимал активное участие в проекте реформы русской орфографии. В 1911 году вышла в свет его книга «Русское правописание», где в ходе анализа соотношения между литературным произношением и орфографией теоретически обосновывалась необходимость реформы русского правописания. Подготовленный в 1912 году орфографической комиссией Академии наук проект реформы был реализован лишь в 1918 году. В 1930-х годах Дмитрий Ушаков возглавлял Орфографическую комиссию Наркомата просвещения и заведовал отделом русского языка Института языков и письменностей народов СССР.

Как диалектолог Дмитрий Ушаков с момента создания в 1911 году Московской диалектологической комиссии при Академии наук был товарищем (заместителем) ее председателя Ф.Е. Корша, а после его смерти в 1915 году возглавил комиссию. Целью комиссия было создание диалектной карту европейской части России, включающей говоры русского, белорусского и украинского языков. Для этого было собрано огромное количество материала, и карта была издана в 1915 году, сопровожденная очерком с характеристиками говоров всех трех языков. В 1931 году диалектологическая комиссия была ликвидирована по инициативе Н. Я. Марра.

Прямая речь

«Мне посчастливилось общаться с Дмитрием Николаевичем в течение более 20 лет - от первых лет студенчества до его кончины в 1942 году... Мы постоянно встречались у него дома, работая над проектом реформы русской орфографии, над составлением вузовских программ. Часто до нас доносились звуки сонат Бетховена, баллад или фантазий Шопена: это за коридором, в другой комнате, готовился к очередному концерту Константин Николаевич Игумнов, друг Дмитрия Николаевича, живший с ним в одной квартире».

Из воспоминаний Р. И. Аванесова.

Впервые в отечественной лексикографии разработана и применена сложная и многоаспектная система стилистических помет, представляющих собой такую сеть противопоставлений и сопоставлений, которая позволяет увидеть сразу несколько функционально-стилистических и эмоционально-оценочных ипостасей слова: литературное — просторечное, литературное — областное, книжное — разговорное, нейтральное — высокое, общелитературное — специальное, официальное — канцелярское и т. д. Впервые словарю предпослан (в 1-м томе) очерк орфоэпии и морфологии. Это первый толковый словарь, зарегистрировавший слова, вошедшие в язык в конце 10-х — начале 30-х годов (около тысячи). Впервые наиболее употребительным морфемам посвящены словарные статьи (есть статьи о приставках анти-, без-, за- и нек. др., о первых частях сложных слов дву-, бое- и т. д.). Впервые в отечественной лексикографии четко сказано об отличии словаря языка от энциклопедического (и это отличие соблюдено в словарных статьях)»

Xанпира Э. И. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Ушакова (К пятидесятилетию выхода в свет 1-го тома)

Этот словарь часто вызывает эстетическое чувство. Читать его подряд вряд ли кто-нибудь станет, кроме специалистов. Но каждый читатель, вникающий в него со вниманием, бывает вдруг остановлен прекрасным по точности и изяществу определением значения, яркой цитатой-иллюстрацией, тонким разграничением значений. Особенно удавались Ушакову (и его соавторам) определения глагольных значений (так же как Далю — значений существительных): в этом сказался и динамизм эпохи, и интеллектуальная подвижность характера самого Д. Н. Ушакова.

М. В. Панов

Он обязательно должен был общаться с людьми, и он действительно общался и с учителями, и со студентами, и с аспирантами, с актерами, с докторами, с певцами, с режиссерами, с кем угодно, вплоть до чиновников разных ведомств, которые не знали, как надо писать название их собственного учреждения. И он охотно с ними общался. Иногда казалось: зачем Дмитрий Николаевич идет к телефону, когда он может заняться чем-нибудь важным? Но он шел, и он нас научил не отгораживаться от практической жизни...

А. А. Реформатский

12 фактов о Дмитрии Ушакове

Отец ученого Николай Васильевич Ушаков был выдающим российским врачом-окулистом.

Многие ученики Дмитрия Ушакова стали знаменитыми лингвистами: Р. И. Аванесов, П. Г. Богатырев, Г. О. Винокур, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, Р. О. Якобсон, С. Б. Бернштейн и другие.

Долгие годы преподававший в школе Ушаков говорил своим студентам, когда те выражали неудовольствие по поводу того, что им предстоит работать в средней школе: «От всей души желаю вам поработать хотя бы 5—6 лет в средней школе — это вас обогатит на всю жизнь».

В начале своей работы Д. Н. Ушаков совместно с Н. Н. Дурново открыл в московском произношении новый тип редукции гласных – и́канье. Теперь это явление, ставшее почти повсеместным, студенты первого курса филфака изучают как часть «младшей нормы» в русском произношении.

Роман Якобсон, работавший в 1920 году в Праге, но еще не решивший окончательно эмигрировать из советской России, спросил в письме Ушакова, стоит ли ему принимать предложенную должность профессора в Саратовском университете. Ушаков ответил открыткой: «Когда хочется танцевать, надо помнить не только о той печке, от которой танцуешь, но и о той стенке, к которой танцуешь». Якобсон остался в Праге.

В 1921 году Дмитрий Ушаков был включен в состав комиссии, которая готовила документы для переговоров с Польшей, перед заключением польско-советского договора о проведении советско-польской границы. Для этого планировалось учесть данные об этнической и языковой принадлежности населения пограничных областей. Однако в итоге диалектные данные при заключении советско-польского договора приняты во внимание не были.

Дмитрий Ушаков был признанным знатоком правильного русского произношения. В течение многих лет он был консультантом Радиокомитета, за советами к нему обращались известные актеры Евдокия Турчанинова и Василий Качалов.

Был Ушаков знатоком и диалектной речи. Как вспоминал Г. О. Винокур: «Любимый прием Дмитрия Николаевича заключался в том, что он на первом курсе на просеминарии по русскому языку каждому студенту говорил, откуда тот приехал в Москву. Это производило неизгладимое впечатление на присутствующих».

При подготовке толкового словаря так называемый «политический редактор» (фактически цензор) упрекнул Ушакова в том, что в словарь попали как советские, так и несоветские слова. После выяснилось, что редактор так воспринял пометы «сов.» и «несов.» у глаголов совершенного и несовершенного вида.

В фонотеке Института русского языка РАН хранится запись лекции Дмитрия Ушакова «О московском произношении», прочитанной в 1940 году.

Дмитрий Ушаков был награжден орденами Святого Станислава III степени, Святой Анны III степени, Святого Станислава II степени и орденом «Знак почета».

Оказавшись в эвакуации в Ташкенте, Дмитрий Николаевич начал изучать узбекский язык и составил русско-узбекский разговорник.

Материалы о Дмитрии Ушакове

Статья о Дмитрии Ушакове в русской Википедии

Документы в архиве РАН

Дмитрий Николаевич Ушаков: москвич, которого любили все

И. Крылова Он не мыслил себя без московских корней…

М. В. Панов. Дмитрий Николаевич Ушаков. Жизнь и творчество