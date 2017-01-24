Глава Минобрнауки раскритиковала половое воспитание в начальной школе

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева критически прокомментировала идею введения уроков полового воспитания в начальных классах школы, передает «Мир 24».

Васильева заявила, что родители самостоятельно должны решать, когда начать обсуждать такие вопросы с детьми: «Я уверена, что разговоры о том, что происходит в жизни, каждый родитель ведет и выбирает сам, когда это делать. Я думаю, что каждый родитель хочет, чтобы в жизни ребенка была большая любовь, дружба и высокие отношения. И примитивизм никогда никем не приветствовался».

По мнению Васильевой, дети, обычно мечтающие о большой любви Ромео и Джульетты, вряд ли будут рады подобным разговорам: «Я категорически против того, чтобы детям с начальной школы, как это делают в некоторых европейских школах, рассказывали о сексе на таком примитивном уровне».

Министр заявила, что сама закончила советскую школу, когда «в учебнике по биологии очень тонко было написано об этих вопросах, которые нас тогда интересовали».

Напомним, ранее Васильева уже выступала за возвращение «к лучшим традициям советской школы».