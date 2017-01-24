В литовском сейме объявили «Викинг» угрозой нацбезопасности

Депутат литовского сейма Радвила Моркунайте-Микулинене заявила, что российский фильм «Викинг» может угрожать безопасности страны, говорится в сообщении на официальном сайте литовского парламента.

Моркунайте-Микулинене в обращении к прокатчику фильма в Литве Garsų pasaulio įrašai заявила: «Не можем закрыть глаза на то, что информационные войны являются официальной стратегией соседней недемократичной страны, они используют самые различные методы».

Подтверждением того, что «Викинг» является «политическим проектом», депутат сочла высокую оценку, которую дал ленте президент РФ Владимир Путин.

Парламентарий убеждена, что целью «Викинга» является «оправдание аннексии Крыма и закрепление исторической и законной принадлежности Крыма России».

Режиссер Андрей Кравчук, который снял фильм «Викинг», в комментарии агентству Sputnik Литва выразил удивление оценкой депутата: «Мы говорим про X век, про Киевскую Русь, про князя Владимира, который приходит к православию. Как это может наносить какой-то ущерб литовскому государству – не понимаю».

Кравчук подчеркнул, что его лента «не проводит ни государственную, ни какую-то другую политику, чтобы представлять хоть какую-то угрозу любой стране».