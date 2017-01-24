Михаил Виноградов: в модернизации системы госрегистрации качество важнее сроков

«Российская газета» публикует колонку президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова о проблемах системы госрегистрации недвижимости.

По словам аналитика, «государственный чиновник регулярно становится перед выбором: сроки или качество? Об эффективности работы вышестоящее руководство, а иногда и общественное мнение судят чаще по срокам ответа на бумаге об исполнении поручений, расходовании средств и т.п. Самые яркие и узнаваемые примеры последнего времени - стадион "Зенит-Арена" и "закон Яровой". В первом случае налицо несоответствие масштабности задач и качества управления при строительстве уникального объекта. Во втором - заложенная на старте позиция законодателя по хранению колоссального объема информации вступила в противоречие с возможностями инфраструктурного характера, что дало повод инициировать требования о пересмотре закона».

Автор отмечает, что если проанализировать глубже, подобных примеров, конечно, гораздо больше: «Новый год отметился задержкой предусмотренных законом сроков запуска Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Базу, которая должна объединить два ресурса - единый государственный реестр прав на недвижимость (ЕГРП) и сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН), планировалось запустить 1 января 2017 года, но этого до сих пор не произошло. Между тем, как отмечают СМИ, из-за затруднений, возникших с запуском, многие россияне могут не получить желаемого уровня услуг, касающихся права собственности. Пресса бьет тревогу, но участники рынка признают - в силу исключительной важности проекта, со сроками, если они идут в ущерб качеству, можно и повременить».

По словам Виноградова, отвечавший за внедрение ЕГРН Росреестр попал под огонь критики журналистов: «В условиях послепраздничного дефицита событий тема быстро оказалась в повестке дня, ее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в ведомстве решают проблемы, возникшие с запуском ЕГРН. "Действительно, технологически не все получается. Но мне известно, что никто не сидит, сложа руки, работают с тем, чтобы эту ситуацию компенсировать, исправить", - заявил пресс-секретарь. Понятно, что тема ЕГРН - одна из приоритетных, особенно с учетом той фискальной значимости, которую несет для государства единый госреестр недвижимости. Кроме того, ЕГРН заявлен как самая масштабная, сложная и технически уникальная из всех IT-систем, которыми пользуются органы власти, она не имеет аналогов в России. До формирования базы по всей стране было около 1,8 тысячи разрозненных баз. Сначала их пришлось собирать в 170 региональных баз, а теперь - в единую федеральную базу. Закон "О государственной регистрации недвижимости", согласно которому Государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним должны быть объединены в Единый государственный реестр недвижимости, был принят в середине 2015 года. На внедрение ЕГРН был отведен сравнительно небольшой срок, учитывая огромную территорию и емкий российский рынок недвижимости. Для иллюстрации - в Швеции внедрение единой учетно-регистрационной системы заняло больше 20 лет, а в Китае единый реестр недвижимости создается с 90-х, но пока так и не запущен».

«Возможно, законодателей вдохновили предыдущие успехи Росреестра, которому всего за несколько лет удалось полностью адаптировать кадастр недвижимости и реестр прав для удобства граждан, в первую очередь, для получения госуслуг в электронном виде. - пишет автор. - Сейчас электронные услуги федеральной службы стали привычным и популярным делом для тех же застройщиков, успешно использующих их для оформления прав на готовые квартиры. В результате реформы учетно-регистрационной системы Россия даже попала в топ-10 по критерию "регистрация прав собственности" в рейтинге Doing Business-2017 Всемирного банка. Возможно также и то, что принятию закона о создании ЕГРН предшествовала обычная бюрократическая несогласованность. В любом случае регистраторы столкнулись с очередной задачей максимум и, отсрочив запуск системы, сделали выбор в пользу "как лучше" вместо привычного "как всегда". Понятно, что база - не просто перенос в электронный вид сведений с бумажных носителей, но и настройка колоссальных информационных потоков. Многие данные еще необходимо актуализировать, большое количество объектов не оформлено - только в Подмосковье в прошлом году обнаружилось более 100 тысяч единиц такой недвижимости».

Другое затруднение, которое, по словам автора, пришлось преодолевать создателям реестра, это дискуссии о формате подтверждения прав собственности: «С прошлого года было отменено бумажное свидетельство о собственности, достаточно получить выписку из реестра в электронном виде. Это решение вызывало много споров - скептики считали, что это отразится на числе мошенничеств с недвижимостью. Защитники отмены, а это, как правило, профессиональные участники рынка недвижимости, наоборот, видят в электронной выписке только удобства и возможность уберечься от подделок, уверяя, что база ЕГРН имеет многоступенчатую систему защиты и в ней отражаются все действия, совершаемые в данный момент с собственностью».

«Говорить о завершении реформирования учетно-регистрационной системы, как и о комплексном запуске ЕГРН, к сожалению, преждевременно, - отмечает Виноградов. - Но любая государственная IT-система состоит не только из серверов, мониторов и баз данных. Ей всегда сопутствует нормативно-правовая документация, причем появление "бумажек" должно предшествовать появлению "железа", чтобы потом все не переделывать. В случае с ЕГРН подготовкой нормативно-правовых актов занимается департамент недвижимости минэкономразвития. Курировать процесс, синхронизировать его назначена замминистра экономического развития - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. А до прихода нового министра экономического развития Максима Орешкина за деятельность этого подразделения, как и Росреестра, отвечал заместитель министра Павел Королев, освобожденный недавно от должности. В его адрес и ранее звучали упреки в том, что, несмотря на огромные затраты, процесс создания реестра недвижимости шел слишком медленно. Похоже, что руководство службы мало влияло на решение и других вопросов, тормозящих развитие учетно-регистрационной системы, например, кадровых, поскольку руководителей территориальных управлений Росреестра назначало также минэкономразвития. Курировал кадровый департамент, как и департаменты правовой и финансовый замминистра Игорь Рева, также недавно покинувший свой пост.»

Эксперт напоминает: «Защита прав собственности - важный фактор, характеризующий уровень развития общества. И здесь Росреестру не только предоставлена возможность использовать передовые ресурсы и технологии. На него возложена ответственность за появление, корректную работу и безопасность такой громадной базы, как реестр недвижимости, содержащий сведения о сотнях миллионов объектов и прав. Это масштабный и сложный механизм, без которого сложно говорить о полноценном развитии многих экономических и социальных процессов».

По мнению Виноградова, «ЕГРН - это не очередная "фишка" для удобства и комфорта, но и заслон от злоупотреблений в такой коррупционно емкой сфере. Электронный реестр пресечет прямой контакт чиновника с заявителем, а известно немало примеров, когда противоправные действия совершались непосредственно с участием регистраторов. В идеале ЕГРН приведет к тому, что работа чиновников станет фактически незаметна, при этом потребности граждан будут удовлетворены полностью. В ведомстве сообщили, что система уже начала свое действие в режиме "покомпонентного" ввода сервисов и актуализации баз данных. Следовательно, можно говорить о том, что организационное и аппаратное сопротивление этому руководство службы постепенно преодолевает. Но не так быстро, как хотелось бы».