Володин назвал декриминализацию побоев «условием для создания крепких семей»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что декриминализация побоев в семье должна восприниматься обществом как «условие для создания крепких семей», передает «Интерфакс».

«Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью, нам важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом, что государство создает условия для создания крепких семей. Но вместе с этим должны быть меры защиты от семейного насилия, и здесь необходим диалог. Этот диалог проведен», — цитирует агентство слова Володина.

Он пояснил, что депутаты при принятии решения по законопроекту опирались на социальные опросы, согласно которым, 59% населения страны высказались против жесткого регулирования семейных конфликтов, которые не привели к вреду для здоровья.

Проведенный ранее в январе опрос ВЦИОМ показал, что «за» принятие закона о декриминализации высказались 59% опрошенных, а против 33%. При этом негативно к любому насилию в семье относится 79% респондентов, а 19% считает допустимым иногда ударить супруга или ребенка. С насилием в собственной семье сталкивался каждый десятый опрошенный, а о побоях в семьях знакомых известно 33% населения.

11 января Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который переводит в число административных нарушений «побои в отношении близких людей». Повторное привлечение к ответственности же грозит уголовной ответственностью. За принятие закона высказались 368 депутатов, а против – один.