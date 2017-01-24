После заседания КС РФ по жалобе Дадина задержали его жену
Полицейские задержали Анастасию Зотову, супругу активиста Ильдара Дадина – единственного в России осужденного к реальному сроку лишения свободы по закону о митингах. О задержании Зотова сообщила в своем твиттере.
Как уточняет «ОВД-Инфо», Зотову и журналистов Александру Агееву и Сергея Айнбиндера задержали при выходе из здания Конституционного суда в Санкт-Петербурге с формулировкой «за переход дороги в неположенном месте». Сами задержанные утверждают, что пытались помочь одиночному пикетчику в общении с полицейскими.
Аааапхаха, не успели выйти из Конституционного суда, как нас задержали :)— анастасия зотова (@Alasta_ven) 24 января 2017 г.
Нас только что задержали у Конституционного суда РФ @Alasta_ven pic.twitter.com/iKP7ja6Tgr— Александра Агеева (@ageevasana) 24 января 2017 г.
При этом пикетчика оставили на его месте, а Зотову, Агееву и Айнбиндера доставили в отдел полиции, где на всех составили протоколы по статье 12.29 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».
Напомним, 24 января КС РФ рассматривал заявление Ильдара Дадина о проверке конституционности статьи 212.1 УК о неоднократных нарушениях законодательства о свободе собраний. При этом суд отказал в обеспечении личного присутствия заявителя на заседании.
В Генпрокуратуре РФ, отзыв которой запросил КС, согласились с необходимостью пересмотра законодательства о публичных собраниях.