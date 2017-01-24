После заседания КС РФ по жалобе Дадина задержали его жену

Полицейские задержали Анастасию Зотову, супругу активиста Ильдара Дадина – единственного в России осужденного к реальному сроку лишения свободы по закону о митингах. О задержании Зотова сообщила в своем твиттере.

Как уточняет «ОВД-Инфо», Зотову и журналистов Александру Агееву и Сергея Айнбиндера задержали при выходе из здания Конституционного суда в Санкт-Петербурге с формулировкой «за переход дороги в неположенном месте». Сами задержанные утверждают, что пытались помочь одиночному пикетчику в общении с полицейскими.

Аааапхаха, не успели выйти из Конституционного суда, как нас задержали :) — анастасия зотова (@Alasta_ven) 24 января 2017 г.

Нас только что задержали у Конституционного суда РФ @Alasta_ven pic.twitter.com/iKP7ja6Tgr — Александра Агеева (@ageevasana) 24 января 2017 г.

При этом пикетчика оставили на его месте, а Зотову, Агееву и Айнбиндера доставили в отдел полиции, где на всех составили протоколы по статье 12.29 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Напомним, 24 января КС РФ рассматривал заявление Ильдара Дадина о проверке конституционности статьи 212.1 УК о неоднократных нарушениях законодательства о свободе собраний. При этом суд отказал в обеспечении личного присутствия заявителя на заседании.

В Генпрокуратуре РФ, отзыв которой запросил КС, согласились с необходимостью пересмотра законодательства о публичных собраниях.