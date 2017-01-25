В Татарстане раскрыли готовившую теракт на авиазаводе банду

В Татарстане правоохранительным органам удалось пресечь деятельность группы, которая хотела организовать теракт на территории Казанского авиационного завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Татарстана Артема Хохорина.

«Пресечена деятельность группы, целью которой было совершение терактов на территории Татарстана, главным объектом являлся Казанский авиационный завод», — пояснил он на коллегии ведомства, посвященной итогам 2016 года.

Стоит отметить, что лишь недавно в Казани задержали участникоа «Таблиги Джамаат» — экстремистской группировки, чья деятельность запрещена в РФ.