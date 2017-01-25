СМИ рассказали о кандидате на выборах губернатора в Курганской области

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, возможно, примет участие в выборах губернатора. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod_Ekb.

По данным журналистов, его кандидатура устраивает Кремль и Старую площадь.

Альшевских сможет баллотироваться на ближайших выборах в соседней со Свердловской Курганской области.

По некоторым данным, власти недовольны ее нынешним главой Кокориным, а депутат Альшевских уже дал согласие на «неродной» регион.