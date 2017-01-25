25 января 2017, 16:44
СМИ рассказали о кандидате на выборах губернатора в Курганской области
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, возможно, примет участие в выборах губернатора. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod_Ekb.
По данным журналистов, его кандидатура устраивает Кремль и Старую площадь.
Альшевских сможет баллотироваться на ближайших выборах в соседней со Свердловской Курганской области.
По некоторым данным, власти недовольны ее нынешним главой Кокориным, а депутат Альшевских уже дал согласие на «неродной» регион.
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