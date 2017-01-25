Еще один судья КС назвал неприемлемой позицию Минюста по ЮКОСу

Еще один судья Конституционного суда РФ Константин Арановский в своем особом мнении к постановлению по делу ЮКОСа заявил, что он считает недопустимым запрос Минюста к КС по поводу вердикта ЕСПЧ. Его позиция опубликована на сайте суда.

«Для такой ревизии или третейства у конституционной юстиции нет правовых оснований, и она не обязана давать оценку ни европейскому правосудию, ни поведению российского представителя, исправлять их погрешности, решать спор о фактах, квалификациях и ставить свое понимание Конвенции выше интерпретаций ЕСПЧ», - отметил Арановский.

По словам судьи, КС обязан полагаться только на то, что в ЕСПЧ признали доказанным, в связи с чем Минюст «ожидал не столько дисквалификации акта ЕСПЧ, сколько признания своей процессуальной позиции со стороны Конституционного суда».

Кроме того, адвокат усомнился в ряде доводов, приведенных ведомством как доказательства своей правоты, в частности, отсутствия возможности выплатить компенсации экс-акционерам ЮКОСа из-за социальных обязанностей бюджета. «Странно, если бы бремя социальных расходов давало государству иммунитет от суда», - замечает он.

Арановский заключает ,что Россия не вправе отступать от принципа jus cogens о недопустимости отклонений от норм международного права.

Отметим, ранее позицию Минюста признал неправомерной еще один судья КС Владимир Ярославцев.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить экс-акционерам ЮКОСа 1,9 млрд долларов в качестве компенсации.