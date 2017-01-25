25 января 2017, 20:49
Число погибших при сходе лавины на отель в Италии достигло 25 человек
Спасатели обнаружили еще четырех жертв схода снежной лавины на отель Rigopiano di Farindola, пишет Corriere della Sera.
Таким образом, всего из-под завалов извлечены тела 25 человек.
Продолжаются поиски еще четверых.
Лавина сошла на горный отель вечером 18 января. В ночь на 20 января были спасены девять человек, заблокированных в гостинице, включая четверых детей. Еще двое спаслись благодаря тому, что вышли из гостиницы незадолго до схода лавины.
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