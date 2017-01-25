Число погибших при сходе лавины на отель в Италии достигло 25 человек

Спасатели обнаружили еще четырех жертв схода снежной лавины на отель Rigopiano di Farindola, пишет Corriere della Sera.

Таким образом, всего из-под завалов извлечены тела 25 человек.

Продолжаются поиски еще четверых.

Лавина сошла на горный отель вечером 18 января. В ночь на 20 января были спасены девять человек, заблокированных в гостинице, включая четверых детей. Еще двое спаслись благодаря тому, что вышли из гостиницы незадолго до схода лавины.