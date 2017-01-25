Усэйна Болта лишили золота Олимпиады-2008

Международный олимпийский комитет после повторной проверки допинг-проб Олимпиады 2008 года в Пекине нашел запрещенное вещество в анализах ямайца Несты Картера. в связи с этим он и трое его соотечественников, в том числе известный бегун Усэйн Болт, были лишены золотой медали в эстафете 4х100 метров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Картер, выигравший мужскую эстафету 4х100 метров, дисквалифицирован с Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Повторный анализ образцов дал положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин», - пояснили в МОК.

Теперь все четверо бегунов должны вернуть завоеванные награды.

Таким образом, Болт лишился одной из девяти своих золотых медалей Олимпиад.