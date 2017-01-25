ЦБ может начать опускать курс рубля в феврале

Уже в феврале-марте Центробанк России может начать скупку долларов на бирже, чтобы ослабить рубль, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ежемесячно ЦБ может покупать около 1 млрд долларов. По данным агентства, это несколько меньше тех денег, которые поступят от продажи нефти сверх 40 долларов за баррель, заложенных в бюджете на 2017 год для сорта Urals.

Скупка долларов, отмечают собеседники агентства, призвана защитить обменный курс от колебаний нефтяных цен.

Ранее Минфин оценивал дополнительные поступления в бюджет при среднегодовой цене нефти в 50 долларов за баррель в 1 трлн рублей, что соответствует 17 млрд долларов.

«Подобные меры свидетельствуют о том, что правительство и Центробанк объединяют усилия для выполнения общей задачи по достижению приемлемого уровня инфляции», — отметил в комментарии Bloomberg Петр Матыс — стратег Rabobank по валютам развивающихся стран.