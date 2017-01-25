Минфин объявил о старте покупок валюты ЦБ в феврале

Центробанк начнет покупать и продавать валюту на валютном рынке с февраля 2017 года. Об этом говорится на сайте Минфина России.

«В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы Минфин России с февраля 2017 года будет осуществлять операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Для совершения данных операций Минфин России будет привлекать Банк России», — пояснили в ведомстве.

Данный механизм будет работать до момента внедрения нового бюджетного правила. Объем покупки и продажи валюты будет зависеть от величины нефтегазовых доходов федерального бюджета.