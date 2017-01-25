Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 20000 пунктов

Основной фондовый индекс США Dow Jones сегодня на торгах впервые в истории превысил 20 тысяч пунктов.

Так, по состоянию на 17:40 мск индекс прибавил 0,48% и достиг 20007 пунктов.

Свой предыдущий рекорд - отметку в 19 тысяч пунктов - индекс побил в ноябре 2016 года.

24 января во время торгов индекс поднялся на 0,6% до 19912 пунктов. Ранее, 6 января, Dow Jones доходил до 19999,63 пункта, но потом произошел его откат назад.