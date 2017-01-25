25 января 2017, 18:10
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 20000 пунктов
Основной фондовый индекс США Dow Jones сегодня на торгах впервые в истории превысил 20 тысяч пунктов.
Так, по состоянию на 17:40 мск индекс прибавил 0,48% и достиг 20007 пунктов.
Свой предыдущий рекорд - отметку в 19 тысяч пунктов - индекс побил в ноябре 2016 года.
24 января во время торгов индекс поднялся на 0,6% до 19912 пунктов. Ранее, 6 января, Dow Jones доходил до 19999,63 пункта, но потом произошел его откат назад.
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