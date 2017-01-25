Суд ЕС подтвердил законность санкций против «Алмаз-Антея»

Трибунал Суда Евросоюза заявил, что введенные против российского концерна НПО «Алмаз-Антей» санкции в виде заморозки активов являются законными. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте суда сообщается, что данное решение выносилось по одному из двух исковых заявлений концерна. Как уточняет агентство, прошло рассмотрение заявления «Алмаз-Антея» из-за законности введения индивидуальных санкций, действующих против российского предприятия с 30 июля 2014 года.

Теперь концерн может обжаловать решение трибунала Суда ЕС в течение двух месяцев на основании юридических аргументов.

Отметим, что ранее гендиректор концерна Ян Новиков обещал. что компания будет добиваться отмены всех ограничений в судебном порядке.