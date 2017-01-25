Греф назвал иск из США «типичным мошенническим актом»

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал иск, поданный на банк в США по обвинению в «рейдерском захвате» предприятия «Павловскгранит». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это типичный мошеннический акт. У нас банкинг связан с тем что, мы жестко должны защищать свои интересы в каких-то историях», — отметил Греф.

Иск в суд Нью-Йорка подала американская юридическая фирма PPF Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которым ранее принадлежал «Павловскгранит». Предприятие брало кредит у Сбербанка, однако деньги вовремя не вернуло.

Истцы требуют 750 млн долларов. Ответчиками по делу проходят Сбербанк и Герман Греф, «Сбербанк капитал» и его руководитель Ашот Хачатурянц, Промсвязьбанк, совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков, «НЭО Центр» и его директор Олег Греф.

По словам Грефа, Сбербанк вышел из истории с «Павловскгранитом» еще в 2011 году, переуступив свои требования.