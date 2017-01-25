Greenpeace вывесила баннер «Сопротивляйся!» на кране у Белого дома

Организация Greenpeace взяла на себя ответственность за баннер с надписью «Сопротивляйся!», растянутый на строительном кране вблизи Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает Fox5.

Как сообщили экоактивисты, акция направлена против президента США Дональда Трампа.

Многотысячные акции протеста против действий Трампа прошли 21 января в США и других странах под названием «Женский марш». Протестующие вышли, чтобы напомнить о многочисленных обвинениях Трампа в сексуальных домогательствах и его сексистских высказываниях. К примеру, Трамп назвал своего кандидата на выборах Хиллари Клинтон «гадкой женщинойа» (nasty woman).

Участники демонстраций призывали к сопротивлению политике Трампа на посту главы государства.