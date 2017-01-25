Полиция пришла с обысками к семье с изъятыми с ВИЧ детьми

Адвокат Иван Павлов заявил о проводящемся обыске в квартире зеленоградской семьи, у которой изъяли приемных детей. Он написал об этом в своем Facebook.

«Полиция пришла с обыском в квартиру Светланы и Михаила Дель в Зеленограде. Вероятно, будут искать ремень» , — сообщил Павлов.

По его словам, пока непонятно, в рамках какого именно дела идет обыск, но, вероятно, мероприятие связано с делом против Михаила о побоях в отношении детей.

Ранее сообщалось, что в семью вернули второго из десяти изъятых детей.

Напомним, на теле одного из изъятых детей работники детского сада обнаружили следы побоев, которые, по его собственным словам, ему нанес отец. После этого органы опеки изъяли из семьи всех десятерых детей.