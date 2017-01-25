Медведев затруднился с оценкой революции 1917 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев затруднился с публичной оценкой революционных событий 1917 года, столетие которых отмечается в этом году.

«Конечно, существуют разные, порой противоположные оценки того времени. Кто-то считает, что революция способствовала развитию нашей страны, кто-то называет ее трагедией. Об этом судить историкам и каждому человеку», — говорилось в приветствии премьера участникам форума РПЦ «Международные рождественские образовательные чтения» (здесь и далее цитата по РИА Новости).

По словам Медведева, несмотря на разницу взглядов, «никакие идеологические различия не должны вести к разъединению общества».

Обращение Медведева зачитал министр культуры Владимир Мединский.

По словам Медведева, Россия заплатила за революции миллионами жизней, поэтому события 1917 года следует трактовать в ключе согласия и взаимопонимания в нашем обществе.