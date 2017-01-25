Отец Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене

Отец актрисы Анджелины Джоли, актер Джон Войт обвинил голливудских актеров в попытке «разрушения» США посредством создания имиджа «нелегитимности» президента страны Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в интервью TMZ.

Войт считает, что актеры учат американцев госизмене, когда выходят на акции протеста и делятся своими протестными посланиями с фанатами.

Он привел в качестве примеров подобного поведения Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа.

По мнению актера, Голливуд «опасно нетерпим». «Они учат идти против властей, не принимать волю народа в нынешнее президентство. И это очень грустный день, когда я вижу такое», – пояснил актер.