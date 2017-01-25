25 января 2017, 13:39
Отец Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене
Отец актрисы Анджелины Джоли, актер Джон Войт обвинил голливудских актеров в попытке «разрушения» США посредством создания имиджа «нелегитимности» президента страны Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в интервью TMZ.
Войт считает, что актеры учат американцев госизмене, когда выходят на акции протеста и делятся своими протестными посланиями с фанатами.
Он привел в качестве примеров подобного поведения Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа.
По мнению актера, Голливуд «опасно нетерпим». «Они учат идти против властей, не принимать волю народа в нынешнее президентство. И это очень грустный день, когда я вижу такое», – пояснил актер.
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