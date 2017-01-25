Экс-чиновник АП возглавил Красногорский район Подмосковья

Экс-заместитель главы управления внутренней политики администрации президента Радий Хабиров по решению совета депутатов Красногорского района Московской области стал врио главы муниципалитета. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Кандидатуру Хабирова поддержали большинство депутатов. Он был предложен на пост конкурсной комиссией, состоящей наполовину из представителей администрации региона, а наполовину - из делегатов местного совета.

Экс-глава района Михаил Сапунов проработал на посту чуть больше года. До этого он был мэром подмосковного Краснознаменска.

«Уважаемые жители городского округа Красногорск! Благодарю вас за оказанное доверие и поддержку во время моей работы в самом перспективном муниципальном образовании Московской области! За год работы мы с вами ввели в строй десять детских садов, две школы, ФОК с бассейном, современные офисы МФЦ. Приступили к строительству детских садов на улице Братьев Волковых, улицах Большая Комсомольская, Лесная, Пионерская. Запланировано строительство образовательного центра "Созвездие", ледового дворца, стадиона "Машиностроитель" и многого другого. Я честно и по-настоящему старался и работал для жителей Красногорского района!» — обратился Сапунов к жителям района.

В настоящее время Красногорский район преобразуется в городской округ. В нем будут упразднены администрации и советы депутатов городских и сельских поселений.