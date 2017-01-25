В Кремле прокомментировали отзыв двигателей «Протона»

Российская космическая программа рассчитана на длительную перспективу, ряд космических проектов является успешным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на сообщение об отзыве всех двигателей второй и третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М». Решение, как сообщали СМИ, приняло руководство «Роскосмоса» в связи с обнаруженной заменой материалов на одном из двигателей.

Из-за этого с февраля на лето сдвинутся старты «Протона».

По словам Пескова, «говорить об одних неудачах [в российской космической программе] не приходится».

«Космическая программа рассчитана на длительную перспективу. Она состоит из большого количества проектов, ряд из них выполняется весьма успешно», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, президент РФ Владимир Путин часто общается с руководителями и кураторами отрасли, уделяет ей первостепенное значение.