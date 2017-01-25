Российского сенатора лишили двух медалей Игр-2008

Международный олимпийский комитет лишил наград пекинской Олимпиады 2008 года россиянку Татьяну Лебедеву после перепроверки ее допинг-проб. Об этом сообщается на сайте МОК.

В Пекине Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину и такую же награду в тройном прыжке.

В пробе спортсменки было найдено запрещенное вещество туринабол.

Олимпийский комитет России, сообщает МОК, должен вернуть награды Лебедевой «как можно скорее».

После окончания спортивной карьеры Татьяна Лебедева ушла в политику. С 2014 года она представляет Волгоградскую областную думу в Совете Федерации.