25 января 2017, 17:36
Российского сенатора лишили двух медалей Игр-2008
Международный олимпийский комитет лишил наград пекинской Олимпиады 2008 года россиянку Татьяну Лебедеву после перепроверки ее допинг-проб. Об этом сообщается на сайте МОК.
В Пекине Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину и такую же награду в тройном прыжке.
В пробе спортсменки было найдено запрещенное вещество туринабол.
Олимпийский комитет России, сообщает МОК, должен вернуть награды Лебедевой «как можно скорее».
После окончания спортивной карьеры Татьяна Лебедева ушла в политику. С 2014 года она представляет Волгоградскую областную думу в Совете Федерации.
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