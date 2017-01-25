Россиянин победил в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов стал обладателем золота чемпионата Европы. Он выиграл индивидуальную гонку на 20 км.

Россиянин пришел к финишу первым, преодолев дистанцию за 49 минут 54,3 секунды и допустив 1 промах.

Серебро досталось представителю Болгарии Красимиру Аневу. Он пришел на 11,4 секунды позже россиянина, не совершив ни одного неточного выстрела.

На третьем месте оказался еще один российский биатлонист - Алексей Слепов, который финишировал позже Логинова 53,6 секунды без промахов.

Отметим, что нынешний ЧЕ проходит в Польше.