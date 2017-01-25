25 января 2017, 18:07
Мадонна подала запрос на усыновление еще двух детей в Африке
Американская певица Мадонна прибыла в африканскую страну Малави, где подала заявку на усыновление еще двух детей. Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-службы малавийского правительства.
Там отметили, что сегодня певица подала прошение об усыновлении в суд в столице страны Лилонгве.
Суд примет решение об опеке через неделю.
В 2006 и 2009 годах Мадонна усыновила двух детей в Малави — мальчика и девочку.
Также у певицы есть двое родных детей.
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