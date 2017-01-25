Мадонна подала запрос на усыновление еще двух детей в Африке

Американская певица Мадонна прибыла в африканскую страну Малави, где подала заявку на усыновление еще двух детей. Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-службы малавийского правительства.

Там отметили, что сегодня певица подала прошение об усыновлении в суд в столице страны Лилонгве.

Суд примет решение об опеке через неделю.

В 2006 и 2009 годах Мадонна усыновила двух детей в Малави — мальчика и девочку.

Также у певицы есть двое родных детей.