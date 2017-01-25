25 января 2017, 13:23
Кремль прокомментировал арест топ-менеджера «Лаборатории Касперского»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подробно комментировать арест сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского». Его слова приводит РИА Новости.
«Это не наша тема вообще», — отметил он.
Ранее СМИ сообщили, что по делу о госизмене арестованы глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, а также руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов.
В самой компании подтвердили факт ареста, отметив, что никаких кадровых перестановок он не вызвал.
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