Мемория. Мария Кириленко

25 января 1987 года родилась Мария Кириленко, российская теннисистка, заслуженный мастер спорта.

Личное дело

Мария Юрьевна Кириленко (30 лет) родилась в Москве. Ее отец футболист Юрий Кириленко увлекался теннисом и брал дочь на корт уже с пяти лет. Однако главным увлечением Марии в детские годы были бальные танцы.

В возрасте 12 лет спортсменку во время тренировки заметила заслуженный мастер спорта теннисистка Елена Брюховец. Через год она предложила Марии работать вместе, для Кириленко была разработана индивидуальная трехгодичная программа подготовки. С этого момента началась профессиональная спортивная карьера теннисистки. В 15 лет (2002 год) она стала лучшей в своей категории и второй в рейтинге участников российских турниров младше 18 лет.

В том же году стала чемпионкой на юниорском турнире в Канаде и одержала победу на американском первенстве US Open. С сентября 2002 года участвовала во взрослых турнирах WTA и начала быстро подниматься в мировом теннисном рейтинге. Потратила первые призовые на благотворительность. «Я тогда выиграла US Open, и мне представилась возможность играть во взрослом турнире. Ну, сколько мне дали тогда… тысячи три долларов. Когда ты зарабатываешь свои первые деньги, это сумма, конечно, серьезная. Но так получилось, что свой первый гонорар я отдала на благотворительность. Тогда как раз захватили «Норд-Ост», и я отдала все деньги пострадавшим после теракта», — рассказывала она позднее в интервью журналу Glamour.

В 2004 году получила первую серьезную травму. К 2005 году восстановилась и выиграла свой первый титул на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), одолев в финале China Open Анну-Лену Гренефельд. На Уимблдоне в 2006 году выступила неудачно, проиграв в первом же круге японке Синобу Асагоэ. В 2007 году стала победительницей индийского теннисного турнира Sunfeast Open, проходившего в Калькутте. В финале разгромила украинку Марию Корытцеву со счетом 6:0, 6:2.

В 2008 году выиграла корейский турнир Hansol Korea Open. В финале переиграла австралийку Саманту Стосур со счетом 2:6, 6:1, 6:4.

В 2010 году дошла до четвертьфинала Australian Open, где не смогла справиться с китаянкой Чжэн Цзе. В парном разряде вместе с Агнешкой Радваньской дошла до полуфинала. В мае 2012 года в паре с Надей Петровой дошла до финала открытого чемпионата Франции Roland Garros.

На Олимпийских играх в Лондоне, проходивших в июле-августе 2012 года, завоевала бронзовую медаль в паре с Надеждой Петровой. Также заняла четвертое место в одиночном разряде.

В 2013 году сконцентрировалась на одиночных выступлениях и вошла в десятку лучших теннисисток мира. «На следующий (2013) год я даже не играла пару, потому что понимала, что физически мне уже достаточно тяжело совмещать. Я тогда очень здорово начала выступать в одиночке и решила, что сконцентрируюсь только на индивидуальном разряде. Считаю, что я правильно сделала, потому что наконец вошла в десятку. Обидно, что этот сезон (2014 года) я почти полностью пропускаю из-за травм», — заявила она в сентябре 2014 года. Из-за травмы колена также отказалась от выступления на Открытом первенстве Австралии в январе 2015 года.

Кириленко до 2011 года встречалась с российским теннисистом Игорем Андреевым, с которым выступала на турнирах в смешанном парном разряде. Затем три года ее другом был нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин. Пара даже объявила о скорой свадьбе в декабре 2012 года, однако в июле 2014 года спортсмены расстались.

24 января 2015 года Кириленко вышла замуж. Ее супругом оказался 38-летний глава Комитета государственных услуг города Москвы Алексей Степанов.

Чем знаменита

Мария Кириленко

Известная и перспективная российская теннисистка. Среди ее побед — первый юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2002), 16 турниров WTA (5 из них в одиночном разряде), выход в финал первого турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2011), бронза на Олимпийских играх в Лондоне в паре с Надеждой Петровой и четвертое место на тех же соревнованиях в одиночном разряде.

За свою карьеру Кириленко двенадцать раз выигрывала парные соревнования. Среди наиболее значимых — победы на Открытом чемпионате Японии (2005), Кубке Кремля (2009), золотые медали турнира в Цинциннати (2008 и 2010), а также победа в розыгрыше Итогового турнира WTA (2012). Партнерами Марии Кириленко были известные теннисистки — Мария Шарапова, Мартина Хингис, Виктория Азаренко и Надежда Петрова.

О чем надо знать

В 2009 году Кириленко, неудачно выступившая на Открытом чемпионате Австралии, сменила тренера. На смену Эрику ван Харпену пришел ее отец Юрий Кириленко. «В жизни все когда-нибудь требует перемен. Особенно в спорте, когда что-то долго не получается. Эрик во многом мне помог, и я многому научилась у него. Я очень признательна его помощи — мы останемся хорошими друзьями с ним и с его дочерью Лаурой», — прокомментировала теннисистка это решение.

Помимо теннисного корта в последние годы Кириленко выступает и в качестве модели. Ее фотографии появляются в глянцевых изданиях. В 2010 году теннисистка попала в десятку самых красивых россиянок по версии американского журнала Complex. Однажды спортсменке предлагали сняться обнаженной для журнала Playboy, однако она отказалась.

Прямая речь:

О начале карьеры в детские годы: «В первый раз я выехала на сборы с нашей командой в восемь лет. Ну, представьте: сама себе стираешь, сама себя причесываешь, сама себя кормишь. С детства все сами, все сами… Потом уже со мной стали ездить папа или мама. Сейчас, безусловно, мне важна поддержка родных людей. Если я играю одна, психологически мне тяжело. Была, например, ситуация: папе не успевали сделать визу, и я полетела на турнир без него. Я провела крайне тяжелую первую игру и очень хотела, чтобы папа приехал ко мне как можно скорее».

О спутнике жизни: «Я даже не знаю, какой мужчина мне нужен, главное, чтобы мне с ним было хорошо (смеется). Ум, чувство юмора и заботливое отношение ко мне — вот самое главное».

О том, как спорт влияет на характер: «Конечно, спорт сформировал мой характер так, что я стала более жесткой, но в жизни я стараюсь оставаться девушкой, быть женственной — такой я на самом деле и являюсь. А в спорте так нельзя — если ты немного где-то смягчился, то тебя съедят сразу (улыбается), поэтому я стараюсь держать баланс — в теннисе быть более жесткой, а в жизни мягкой. Хотя на самом деле спорт дает о себе знать — я даже в жизни иногда проявляю характер, какие-то жесткие нотки. Но я считаю, что это все равно неплохо».

О спорте и шоу-бизнесе: «Для меня главное — это быть спортсменкой. Это то, что я люблю. Мне нравится выигрывать, мне нравится, когда заполненные трибуны, когда особые матчи, когда очень тяжело. От этого я получаю больше всего кайфа».

Об американских фанатах в 2013 году: «Естественно, когда ты идешь тренироваться на корты, в какие-то теннисные центры, люди тебя узнают, просят автограф, сфотографироваться, они реальные фанаты тенниса. А так в жизни все спокойно».

7 фактов о Марии Кириленко

Несмотря на тренировки, хорошо училась в школе. В то время ее распорядок дня был расписан по минутам. Утром она отправлялась в школу в подмосковном городе Юбилейный, после занятий ехала вместе с отцом в спортивный центр «Динамо». Спала и обедала иногда прямо в машине.

Долгое время считалось, что теннисистка является двоюродной сестрой российского баскетболиста Андрея Кириленко. Впоследствии она опровергла эту информацию, заявив о том, что они договорились об этой шутке в 2011-м году.

Отец спортсменки Юрий Кириленко имеет звание заслуженного тренера России.

Мария Кириленко увлекается балетом, кроме этого любит рыбалку.

После расставания с Овечкиным в 2014 году теннисистка сосредоточилась на игре. «Ни для кого не секрет, что у Саши есть определенные привычки и особенности поведения, которые я не считала нужным дальше терпеть. Желаю ему дальнейших спортивных успехов. Ну а мне надо сосредоточиться на собственной карьере», — заявила тогда теннисистка.

В свободное время читает. Среди любимых книг — «Гарри Поттер» и детективы.

Водит машину, катер, также может управлять небольшой яхтой.

Материалы о Марии Кириленко:

Статья о Марии Кириленко в Википедии

Биография на сайте «Узнай все»

Биографическая справка на сайте Sovsport.ru