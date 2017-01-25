Российско-американский бизнесмен опроверг свою связь с компроматом на Трампа

Президент Российско-Американской торговой палаты, гражданин США Сергей Миллиан мог быть осведомителем автора компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал источник The Wall Street Journal.

По его данным, именно Миллиан сообщил о наличии у российских спецслужб видеозаписи развлечений Трампа с проститутками в Москве в 2013 году. А также о связи Трампа с российскими властями в связи с атаками на сервера Демократической партии США, которая выдвинула на выборах основного конкурента Трампа Хиллари Клинтон.

Сам Миллиан опроверг эти обвинения, сообщает RNS.

«Все фейк, все ложь и грубый обман. Они [авторы компромата] настоящие преступники, скрываются и пытаются перевести стрелки на меня», — сказал бизнесмен.

Он отметил, что является одним из самых активных сторонников Трампа, и якобы поэтому авторы компромата решили его подставить.